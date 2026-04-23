На определение зон затопления в Нижегородской области направят 10,5 млн рублей

В Нижегородской области комиссия определяет подрядчика, который займется установлением границ зон затопления и подтопления в трех муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета направят 10,5 миллиона рублей. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.
Работы пройдут под Выксой, а также в Семеновском и Уренском округах. Специалистам предстоит обследовать берега рек Железница, Белбаж, Керженец и Уста в районе населенных пунктов Виля, Досчатое, Ильино-Заборское, Керженец и Атазик.
Задача работ в том, чтобы с помощью гидрологических и геодезических изысканий точно установить, какие территории уходят под воду во время сильных паводков, а какие подтапливаются при менее масштабных, но регулярных подъемах рек. После всех расчетов и полевых обследований эти границы официально утвердят, согласуют с МЧС и местными властями, а затем внесут в Единый государственный реестр недвижимости и другие информационные системы.
Работы разобьют на два этапа. Первый этап, стоимостью 4,5 миллиона рублей, включает обследование территории городского округа Выкса и должен быть завершен до декабря 2026 года. Второй этап, на который предусмотрено шесть миллионов рублей, охватит Семеновский и Уренский округа и продлится до 30 ноября 2027 года. Гарантийный срок на результаты работ составит пять лет.