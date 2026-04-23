На определение зон затопления в Нижегородской области направят 10,5 млн рублей

Задача работ в том, чтобы с помощью гидрологических и геодезических изысканий точно установить, какие территории уходят под воду во время сильных паводков, а какие подтапливаются при менее масштабных, но регулярных подъемах рек. После всех расчетов и полевых обследований эти границы официально утвердят, согласуют с МЧС и местными властями, а затем внесут в Единый государственный реестр недвижимости и другие информационные системы.