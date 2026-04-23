На Солнце произошла первая за две недели вспышка уровня M

Впервые после двухнедельного перерыва на Солнце была зафиксирована мощная вспышка. Ей приписан уровень M. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно данным ученых, на главной звезде наблюдается рост активности. Вспышку заметили на левом краю Солнца около 8 утра по московскому времени. Причем она была двойной и яркой.
«На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за 2 недели вспышка класса M (точный балл — M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля. на данный момент (явление — прим. ред.) считается нейтральным для Земли», — указано в публикации.
Ранее ИКИ РАН информировал, что недавно закончились магнитные бури, которые были вызваны сейсмической активностью на Солнце. Однако, по сведениям ученым, уже приближаются новые явления. Они начнутся в конце апреля.