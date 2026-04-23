10,5 млн рублей направят на определение зон подтопления в Нижегородской области

В Нижегородской области установят границы зон затопления из-за паводка за 10,5 млн рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.
Работы охватят территорию Выксы, Семеновского и Уренского округов. Подрядчик изучит гидрологический режим водных объектов, а также проведет необходимые расчеты и изыскания на затопленных участках.
В результате будет подготовлено предложение по установлению или корректировке границ зон подтопления. Информацию внесут в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.
Изыскания будут проведены на протяженности 96 км. Первый этап работ в Выксе должны завершить до 30 ноября текущего года. Второй этап в Уренском и Семеновском районах проведут до 30 ноября 2027 года. Суммарная цена контракта составляет 10,5 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что новые оползни зафиксировали в деревне Караулово Кстовского района.