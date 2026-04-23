Опубликованы новые фото манула Бориса из красноярского парка «Роев ручей»

23 апреля отмечается Международный день манула. Главная звезда красноярского парка «Роев ручей» манул Борис уже пришёл в форму во время разжировки.
Пушистый любимец публики славится своим фирменным хмурым взглядом, а также любит греться на весеннем солнышке. Кроме того, котик ждёт, когда ему найдут подходящую невесту.
Напомним, что манул Борис переехал в Красноярск из Новосибирского зоопарка в июне 2025 года. Перед зимним сезоном эти представители диких кошек проходят «зажировку», чтобы с уверенностью переживать морозные сибирские зимы.