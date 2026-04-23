Опубликованы новые фото манула Бориса из красноярского парка «Роев ручей»

Котик любит погреться на весеннем солнышке.

23 апреля отмечается Международный день манула. Главная звезда красноярского парка «Роев ручей» манул Борис уже пришёл в форму во время разжировки.

Пушистый любимец публики славится своим фирменным хмурым взглядом, а также любит греться на весеннем солнышке. Кроме того, котик ждёт, когда ему найдут подходящую невесту.

Напомним, что манул Борис переехал в Красноярск из Новосибирского зоопарка в июне 2025 года. Перед зимним сезоном эти представители диких кошек проходят «зажировку», чтобы с уверенностью переживать морозные сибирские зимы.