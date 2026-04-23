В Волгограде прощаются с экс-ректором сельхозакадемии Николаем Кузнецовым

Сегодня на Димитриевском кладбище Волгограда прощаются с Николаем Кузнецовым — бывшим ректором Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии, заслуженным деятелем науки и техники РФ.
Путь Николая Кузнецова в академии начался в 1973 году: он пришел деканом факультета механизации. Затем работал проректором по учебной работе, заведовал кафедрой «Тракторы и автомобили». В 1998-м его избрали ректором, этот пост он занимал до 2003 года. Позже основал новую кафедру — «Информатика, теоретическая механика и основы научных исследований» — и стал ее первым заведующим, — сообщает канал «Ритуальный патруль».
Вся научная деятельность Кузнецова была посвящена сельскохозяйственной технике, в первую очередь машинно-тракторным агрегатам. Его разработки помогали аграриям работать эффективнее. За плечами ученого — более 250 научных работ, 4 монографии, 4 учебных пособия, 22 изобретения. Под его руководством защитились 6 докторов и более 30 кандидатов наук. Кузнецов награжден орденом Дружбы народов — за работу со студенческими отрядами, орденом Почета — за административную работу в академии. Также он лауреат премии Волгоградской области, имеет нагрудный знак «За отличные успехи в работе».
Кузнецов не просто учил — он растил научные школы, — говорят его коллеги. После него остались не только разработки по технике, но и ученики, которые сегодня продолжают его дело.
