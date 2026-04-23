Приставы арестовали счета и Exeed Exlantix охранной фирмы, чтобы взыскать миллионный долг по зарплате

Судебные приставы Центрального района Калининграда взыскали с частной охранной организации задолженность по зарплате свыше 1 млн рублей. Деньги получил бывший начальник охраны, которого работодатель незаконно отстранил от работы на 10 месяцев.
Как установил суд, охранная фирма инициировала в отношении сотрудника служебную проверку и отстранила его от работы на неопределённый срок без сохранения заработной платы. Затем издан приказ о дисциплинарном взыскании, но документ не соответствовал нормам законодательства: в нём не указали конкретный проступок, дату его совершения и в чём именно выразилось неисполнение обязанностей.
Суд признал проверку, взыскание и отстранение незаконными и обязал фирму выплатить сотруднику зарплату за время вынужденного прогула — больше 1 млн рублей.
В ОСП Центрального района возбудили исполнительное производство. Приставы арестовали счета организации и запретили регистрационные действия с легковым универсалом Exeed Exlantix 2025 года и прицепом к легковому автомобилю. После этого фирма перечислила всю сумму на депозитный счёт отделения. Деньги направили взыскателю.