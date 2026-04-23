Атака БПЛА в Нижегородской области не затронула жилую инфраструктуру

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Жилая инфраструктура в результате атаки БПЛА на Кстовский район не повреждена, пострадавших нет, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что ночью над промзоной Кстовского района была отражена атака 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий.
«По предварительной информации, пострадавших нет, жилая инфраструктура не повреждена», — написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
