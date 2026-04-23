Калининградский спортивный проект стал лауреатом национальной премии

Калининградская федерация летающего диска стала лауреатом федеральной премии «Наш вклад», отмечающей бизнес и общественность в достижении целей и задач нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Организация занимается продвижением проекта «Диск-гольф в парке». Речь идет об игре на свежем воздухе, где участники проходят дистанцию, стараясь попасть летающим диском в специальные корзины. Есть форматы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Четыре года команда проводит мастер-классы, устанавливает стационарные корзины в парках и разрабатывает игровые схемы для разных категорий участников. Тысяча человек прошли обучение. Сейчас проект охватывает пять городов Калининградской области.