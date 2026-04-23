Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский спортивный проект стал лауреатом национальной премии

Отмечена областная федерация летающего диска.

Калининградская федерация летающего диска стала лауреатом федеральной премии «Наш вклад», отмечающей бизнес и общественность в достижении целей и задач нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Организация занимается продвижением проекта «Диск-гольф в парке». Речь идет об игре на свежем воздухе, где участники проходят дистанцию, стараясь попасть летающим диском в специальные корзины. Есть форматы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Четыре года команда проводит мастер-классы, устанавливает стационарные корзины в парках и разрабатывает игровые схемы для разных категорий участников. Тысяча человек прошли обучение. Сейчас проект охватывает пять городов Калининградской области.