Первыми забили тревогу родители: как сотрудникам ФСБ удалось вырвать из лап украинской разведки приморского школьника

В Приморском крае сотрудники ФСБ предотвратили попытку вербовки 12-летнего школьника украинской разведкой. Мальчишка купил читы в онлайн-игре, а потом посыпались угрозы. Первыми забии тревогу родители, обратившиеся в правоохранительные органы. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Перевод денег за покупку обернулся угрозами. Противник утверждал, что его деньги будут направлены на поддержку ВСУ.
Но школьник не стал решать проблему в одиночку и рассказал все родителям. Те немедленно сообщили в органы госбезопасности. После этого к делу подключились российские спецслужбы.
Ранее в Москве задержали 16-летнего подростка за поджог колонки на заправке. Студент колледжа утверждает, что ему приказали это сделать мошенники, которые представились сотрудниками спецслужбы.
До этого были задержаны несовершеннолетние, которые совершали диверсии на ж\д станции в Подмосковье.