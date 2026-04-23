В центре Хабаровска 24 апреля перекроют движение для автотранспорта

Общественный транспорт тоже изменит маршруты.

Источник: Хабаровский край сегодня

Завтра, 24 апреля, в Хабаровске начнутся репетиции парада Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для автолюбителей центр города окажется закрыт.

С 16 до 23 часов для проведения тренировок пеших парадных расчетов на площади Ленина временно будет ограничено движение по улицам:

— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Пушкина от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена,

— Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина,

— Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого,

— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.

В этот же период времени будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:

— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Пушкина от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,

— Уссурийском бульваре от Шеронова до Пушкина.

Автомобилистам следует заранее продумать альтернативные маршруты.

Кроме того, временно изменится схема движения общественного транспорта.

Троллейбусы маршрутов №№ 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Льва Толстого, Ким Ю Чена, Шеронова на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра города троллейбусы этих маршрутов будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.

Автобусы маршрутов №№ 14, 19, 34, 56, 82 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра города автобусы маршрутов № 14, 19, 34, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару на улицы Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленной схеме.

Автобусы маршрута № 21 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Ким Ю Чена, Гайдара на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме.

Автобусы маршрута № 29К с Амурского бульвара будут следовать по улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.