В центре Хабаровска 24 апреля перекроют движение для автотранспорта

Завтра, 24 апреля, в Хабаровске начнутся репетиции парада Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для автолюбителей центр города окажется закрыт.
С 16 до 23 часов для проведения тренировок пеших парадных расчетов на площади Ленина временно будет ограничено движение по улицам:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена,
— Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина,
— Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого,
— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.
В этот же период времени будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Уссурийском бульваре от Шеронова до Пушкина.
Автомобилистам следует заранее продумать альтернативные маршруты.
Кроме того, временно изменится схема движения общественного транспорта.
Троллейбусы маршрутов №№ 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Льва Толстого, Ким Ю Чена, Шеронова на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра города троллейбусы этих маршрутов будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Автобусы маршрутов №№ 14, 19, 34, 56, 82 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра города автобусы маршрутов № 14, 19, 34, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару на улицы Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Автобусы маршрута № 21 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Ким Ю Чена, Гайдара на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме.
Автобусы маршрута № 29К с Амурского бульвара будут следовать по улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.