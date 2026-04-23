Маршрут ретропоезда «Победа» стартовал со станции Тихорецка

22 апреля со станции Тихорецкая стартовал ежегодный праздничный маршрут уникального исторического состава «Победа». В 2026 году передвижному музею предстоит преодолеть более тысячи километров по путям Юга России, чтобы напомнить жителям о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Эшелон движется на паровой тяге. В составе поезда курсируют вагоны-теплушки, превращенные в выставочные залы. Внутри размещена военная техника: армейские мотоциклы с вооружением, «Полуторка» (грузовик ГАЗ-АА), зенитные установки, а также мощная самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, известная как «Зверобой».
Проект «Победа» существует с 2010 года. За 16 лет работы состав посетил более 50 станций, пройдя в общей сложности свыше 24 тысяч километров по магистралям Северо-Кавказкой железной дороги.
«Каждый год его маршрут меняется, в него включаются большие и малые станции», — отметили в пресс-службе СКЖД.
23 апреля в 12:30 ретропоезд прибудет на свою следующую остановку — станцию Невинномысская в Ставропольском крае.