Учительница в США забеременела от 15-летнего ученика

Жительница американского штата Аризона, 22-летняя Джессения Родригес, попала под суд за совращение 15-летнего ученика. Об этом пишет Arizona Family.
Расследование в отношении девушки началось после того, как мачеха пострадавшего подростка услышала слухи о его связи с Родригес. Проверив телефон мальчика, она обнаружила переписки с ней и обратилась в полицию.
Следствие установило, что между ними действительно были интимные отношения, зафиксированные несколько раз, в том числе в доме учительницы. Также выяснилось, что из-за одного эпизода подростку пришлось приобретать средства экстренной контрацепции. Позднее Родригес сообщила о наступившей беременности и, по данным следствия, требовала от школьника участия в решении этой ситуации.
Периодически Родригес писала подростку интимные сообщения и просила его держать все в тайне. Сначала учительница отвергла все обвинения, но позже призналась в интимной связи с учеником. Сейчас она арестована, уточняется в публикации.
