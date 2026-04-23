Учительница в США забеременела от 15-летнего ученика

Жительница американского штата Аризона, 22-летняя Джессения Родригес, попала под суд за совращение 15-летнего ученика. Об этом пишет Arizona Family.

Жительница американского штата Аризона, 22-летняя Джессения Родригес, попала под суд за совращение 15-летнего ученика. Об этом пишет Arizona Family.

Расследование в отношении девушки началось после того, как мачеха пострадавшего подростка услышала слухи о его связи с Родригес. Проверив телефон мальчика, она обнаружила переписки с ней и обратилась в полицию.

Следствие установило, что между ними действительно были интимные отношения, зафиксированные несколько раз, в том числе в доме учительницы. Также выяснилось, что из-за одного эпизода подростку пришлось приобретать средства экстренной контрацепции. Позднее Родригес сообщила о наступившей беременности и, по данным следствия, требовала от школьника участия в решении этой ситуации.

Периодически Родригес писала подростку интимные сообщения и просила его держать все в тайне. Сначала учительница отвергла все обвинения, но позже призналась в интимной связи с учеником. Сейчас она арестована, уточняется в публикации.

В декабре 2025 года стало известно, что в США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и на протяжении нескольких месяцев насиловала их. С июля — августа по декабрь 2025 года педагог переписывалась с двумя школьниками в мессенджерах и отправляла одному из них непристойные материалы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше