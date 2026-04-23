Сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Москву в майские праздники

1 и 3 мая нижегородцы смогут отправиться в Москву на 10-вагонной «Ласточке». В праздники между городами будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Поезд № 723 «Ласточка» отправится из столицы Приволжья в Москву 1 мая в 04:32. Он прибудет в Москву в 09:09. Обратный рейс запланирован на 21:15 3 мая. Пассажиров доставят в Нижний Новгород к 01:20 на следующие сутки.
Ранее мы писали, что ГЖД запустила дачные электрички в Арзамасском направлении с 22 апреля. Другие маршруты начнут работу 25, 27 и 29 апреля.
Напомним, что для нижегородцев устроят праздник в честь отправления Поезда Победы 24 апреля.