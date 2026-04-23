Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Москву в майские праздники

Количество вагонов скоростного поезда увеличат до 10.

Источник: Живем в Нижнем

1 и 3 мая нижегородцы смогут отправиться в Москву на 10-вагонной «Ласточке». В праздники между городами будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Поезд № 723 «Ласточка» отправится из столицы Приволжья в Москву 1 мая в 04:32. Он прибудет в Москву в 09:09. Обратный рейс запланирован на 21:15 3 мая. Пассажиров доставят в Нижний Новгород к 01:20 на следующие сутки.

Ранее мы писали, что ГЖД запустила дачные электрички в Арзамасском направлении с 22 апреля. Другие маршруты начнут работу 25, 27 и 29 апреля.

Напомним, что для нижегородцев устроят праздник в честь отправления Поезда Победы 24 апреля.