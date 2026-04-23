Нефть по трубопроводу «Дружба» вновь начала поступать в Словакию спустя три месяца

Нефть по трубопроводу «Дружба» вновь начала поступать в Словакию после трехмесячной остановки. Об этом в четверг, 24 апреля, пишет агентство ČTK со ссылкой на министра экономики республики Денису Сакову.
По данным агентства, сырье стало поступать в страну в четверг после 2:00 по местному времени (3:00 мск).
Ранее СМИ со ссылкой на источник в Брюсселе сообщили, что Еврокомиссия убрала из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России. Также ведомство предложило странам, входящим в Евросоюз, срочно принять этот пакет в урезанном виде.
20 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в стране, призвал Владимира Зеленского как можно быстрее восстановить работу нефтепровода.
21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с обязательствами. Он подчеркнул, что восстановление транзита нефти зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.