Нефть по трубопроводу «Дружба» вновь начала поступать в Словакию спустя три месяца

Нефть по трубопроводу «Дружба» вновь начала поступать в Словакию после трехмесячной остановки. Об этом в четверг, 24 апреля, пишет агентство ČTK со ссылкой на министра экономики республики Денису Сакову.

По данным агентства, сырье стало поступать в страну в четверг после 2:00 по местному времени (3:00 мск).

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Брюсселе сообщили, что Еврокомиссия убрала из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России. Также ведомство предложило странам, входящим в Евросоюз, срочно принять этот пакет в урезанном виде.

20 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в стране, призвал Владимира Зеленского как можно быстрее восстановить работу нефтепровода.

21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с обязательствами. Он подчеркнул, что восстановление транзита нефти зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
