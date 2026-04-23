21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с обязательствами. Он подчеркнул, что восстановление транзита нефти зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.