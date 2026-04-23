Волгоград прощается с выдающимся ректором и ученым Николаем Кузнецовым

23 апреля в ритуальном комплексе «Память» на Димитриевском кладбище прошло прощание с Николаем Кузнецовым. Этот человек оставил заметный след в истории региона, будучи бывшим ректором Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии и заслуженным деятелем науки и техники РФ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на «Ритуальный патруль».
Николай Кузнецов начал свой путь в Волгоградском СХИ, заняв пост декана факультета механизации. Его карьера развивалась стремительно: он был проректором, заведующим кафедрой, затем возглавлял академию до 2003 года. После этого Николай Григорьевич не остановился на достигнутом, а основал новую кафедру «Информатика, теоретическая механика и основы научных исследований» и стал её первым заведующим.
Его заслуги были отмечены многочисленными наградами: он был удостоен звания Заслуженного деятеля науки и техники РФ, стал лауреатом премии Волгоградской области. Орден Дружбы народов вручили ему за активную работу со студенческими отрядами, а Орден Почёта — за эффективную административную работу в академии. Также он получил нагрудный знак «За отличные успехи в работе».