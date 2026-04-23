Волгоград прощается с выдающимся ректором и ученым Николаем Кузнецовым

Николай Кузнецов начал свой путь в Волгоградском СХИ, заняв пост декана факультета механизации. Его карьера развивалась стремительно: он был проректором, заведующим кафедрой, затем возглавлял академию до 2003 года. После этого Николай Григорьевич не остановился на достигнутом, а основал новую кафедру «Информатика, теоретическая механика и основы научных исследований» и стал её первым заведующим.