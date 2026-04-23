В Евпатории началось благоустройство детского Мойнакского парка

На участке появится современное и комфортное пространство для отдыха людей любого возраста.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство детского Мойнакского парка началось в Евпатории Республики Крым по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Евпатория.

Как рассказал глава администрации Александр Юрьев, на участке появится современное и комфортное пространство для отдыха местных жителей любого возраста. Оно станет продолжением уже оборудованной ранее части парка. Также будет приведен в порядок участок побережья озера рядом с детским парком.

«Хотим обустроить здесь бесплатную общественную зону отдыха с площадками для пикника. К сожалению, на данный момент эта территория находится в неприглядном виде, и проблему нужно решать», — пояснил Юрьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше