В Евпатории началось благоустройство детского Мойнакского парка

Благоустройство детского Мойнакского парка началось в Евпатории Республики Крым по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Евпатория.
Как рассказал глава администрации Александр Юрьев, на участке появится современное и комфортное пространство для отдыха местных жителей любого возраста. Оно станет продолжением уже оборудованной ранее части парка. Также будет приведен в порядок участок побережья озера рядом с детским парком.
«Хотим обустроить здесь бесплатную общественную зону отдыха с площадками для пикника. К сожалению, на данный момент эта территория находится в неприглядном виде, и проблему нужно решать», — пояснил Юрьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.