Книга Маргариты Симоньян задним числом появилась в лонг-листе «Большой книги»

Маргарита Симоньян оказалась в длинном списке претендентов на литературную премию «Большая книга» уже после официального объявления лонг-листа. Под номером 25 в списке появилось ее произведение «В начале было Слово — в конце будет Цифра» в номинации «Художественная литература».

Маргарита Симоньян оказалась в длинном списке претендентов на литературную премию «Большая книга» уже после официального объявления лонг-листа. Под номером 25 в списке появилось ее произведение «В начале было Слово — в конце будет Цифра» в номинации «Художественная литература».

Ранее пресс-служба «Большой книги» прислала «Ъ» пресс-релиз с именами попавших в длинный список премии. В нем, а также на официальном сайте премии в списке было 39 произведений (из них 10 в номинации «Нон-фикшн», это число не изменилось). Тот же список был объявлен на пресс-конференции в ТАСС 22 апреля. Однако к 23 апреля в списке появилась книга госпожи Симоньян. Сейчас, согласно данным на сайте премии, в лонг-листе 40 произведений, а в номинации «Художественная литература» представлены 30 писателей.

Другие участники лонг-листа обнаружили, что внесен новый участник, поздно вечером или ночью. Организаторы «Большой книги» изменения в списке номинантов пока не комментировали.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше