Книга Маргариты Симоньян задним числом появилась в лонг-листе «Большой книги»

Ранее пресс-служба «Большой книги» прислала «Ъ» пресс-релиз с именами попавших в длинный список премии. В нем, а также на официальном сайте премии в списке было 39 произведений (из них 10 в номинации «Нон-фикшн», это число не изменилось). Тот же список был объявлен на пресс-конференции в ТАСС 22 апреля. Однако к 23 апреля в списке появилась книга госпожи Симоньян. Сейчас, согласно данным на сайте премии, в лонг-листе 40 произведений, а в номинации «Художественная литература» представлены 30 писателей.