Белорусский силач-рекордсмен Вячеслав Хоронеко дал очень простой совет против плесени и грибка в квартире

Белорусский силач-гиревик Вячеслав Хоронеко дал очень простой совет против плесени и грибка в квартире. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Совет Хоронеко касается чистого воздуха в жилье или на рабочем месте. Ведь за день в помещении накапливаются микробы и частички пыли, негативно влияющие на здоровье химические соединения выделяют бытовые приборы. Плюс — углекислый газ от дыхания.
«Воздух становится затхлым, влажным. И даже токсичным», — говорит Вячеслав.
Потому первый рецепт тут — проветривание квартиры, дома, рабочего места, спортзала:
«Золотое правило: пускать свежий воздух в помещение нужно, минимум, несколько раз в день по 10−15 минут».
Перечислил силач и те плюсы, которые даст обыденный, казалось бы, но регулярный процесс:
«Предотвращает появление плесени, снижает риск простуд и обеспечивает прилив сил. Свежий воздух снижает концентрацию болезнетворных вирусов и бактерий. Проветривание удаляет избыточную влагу, предотвращая появление плесени и грибка».
А вот что касается кондиционеров, Вячеслав Хоронеко советует остерегаться. Мало того, что можно простудиться (вплоть до ангины) от переохлаждения, так еще и обновления воздуха в помещении не происходит.
Ранее мы писали, что можно и что нельзя делать на балконе и лоджии многоэтажки в Беларуси. Речь идет о присоединении к комнате, установке мангала, теплых полах, курении, весе хранящихся вещей, восстановлении после капремонта и не только.