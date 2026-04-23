В КПРФ объяснили опасения Зюганова о возможном повторении 1917 года

В соцсетях активно распространялся фрагмент его речи с жесткой формулировкой. Однако позднее стенограмму на сайте КПРФ скорректировали: уточнялось, что речь шла о возможных последствиях, аналогичных событиям февраля 1917 года, при отсутствии изменений курса.
— Если не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го, — говорится в обновленной стенограмме.
Также Зюганов заявил, что давно не видел подобных совещаний с участием президента Владимира Путина. По его словам, представители власти не дали объяснений причинам ухудшения ситуации в экономике и промышленности.
— При таком курсе экономика неизбежно провалится, — цитирует его издание.
