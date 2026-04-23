В КПРФ объяснили опасения Зюганова о возможном повторении 1917 года

Выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на заседании Госдумы 22 апреля вызвало широкий резонанс. Политик предупредил о риске повторения событий 1917 года в случае отсутствия мер по исправлению финансово-экономической ситуации.

В соцсетях активно распространялся фрагмент его речи с жесткой формулировкой. Однако позднее стенограмму на сайте КПРФ скорректировали: уточнялось, что речь шла о возможных последствиях, аналогичных событиям февраля 1917 года, при отсутствии изменений курса.

— Если не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го, — говорится в обновленной стенограмме.

Также Зюганов заявил, что давно не видел подобных совещаний с участием президента Владимира Путина. По его словам, представители власти не дали объяснений причинам ухудшения ситуации в экономике и промышленности.

— При таком курсе экономика неизбежно провалится, — цитирует его издание.

Ранее Зюганов рассказал о том, что его поразило 18-минутное обращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что Боня, находясь в Монако, сумела обратить внимание на проблемы, которые позднее были взяты в работу Государственной думой.

