Для нового кампуса БФУ в Калининграде изготовили памятник в виде сферы весом шесть тонн

Установить композицию планируют в июне.

Для нового кампуса БФУ имени Канта в Калининграде изготовили памятник в виде сферы весом шесть тонн. Установить композицию планируют в июне. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе медиасопровождения университета.

Памятник «Три критики Канта» установят на одной из площадей нового кампуса. Композицию создала компания «АЛЮ БАУ» под руководством инженера Максима Гриневского. Автором проекта выступил архитектор Артур Сарниц.

В основе композиции — идеальная геометрическая форма: отполированная до зеркального блеска сфера диаметром более двух метров, символизирующая совершенный мир философа. В горизонтальном срезе сферы закреплены три бронзовых корешка книг с названиями главных трудов Канта. Сфера установлена на массивном бетонном постаменте с грубым сколом. Под ней размещён круглый лист кортеновской стали с высеченными изречениями философа, — рассказали в БФУ.

Фразы написаны зеркально — их можно прочитать только в отражении. Ночью сфера будет отражать звёздное небо. «В этом образе соединяется “звёздное небо над нами” и “нравственный закон внутри нас” — два символа, которыми Кант описал величие человеческого существования», — отметили в университете.

В феврале техническую готовность кампуса «Кантиана» оценивали в 83%. Открытие студенческого городка включили в программу празднования 80-летия Калининградской области.

Генеральным подрядчиком нового кампуса БФУ является ООО «Монотек Строй». «Единый заказчик» заключил с московской компанией договор на 15,6 миллиарда рублей. Официально срок исполнения контракта перенесли на апрель 2027 года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
