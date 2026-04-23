Для нового кампуса БФУ в Калининграде изготовили памятник в виде сферы весом шесть тонн

Для нового кампуса БФУ имени Канта в Калининграде изготовили памятник в виде сферы весом шесть тонн. Установить композицию планируют в июне. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе медиасопровождения университета.
Памятник «Три критики Канта» установят на одной из площадей нового кампуса. Композицию создала компания «АЛЮ БАУ» под руководством инженера Максима Гриневского. Автором проекта выступил архитектор Артур Сарниц.
В основе композиции — идеальная геометрическая форма: отполированная до зеркального блеска сфера диаметром более двух метров, символизирующая совершенный мир философа. В горизонтальном срезе сферы закреплены три бронзовых корешка книг с названиями главных трудов Канта. Сфера установлена на массивном бетонном постаменте с грубым сколом. Под ней размещён круглый лист кортеновской стали с высеченными изречениями философа, — рассказали в БФУ.
Фразы написаны зеркально — их можно прочитать только в отражении. Ночью сфера будет отражать звёздное небо. «В этом образе соединяется “звёздное небо над нами” и “нравственный закон внутри нас” — два символа, которыми Кант описал величие человеческого существования», — отметили в университете.
В феврале техническую готовность кампуса «Кантиана» оценивали в 83%. Открытие студенческого городка включили в программу празднования 80-летия Калининградской области.
Генеральным подрядчиком нового кампуса БФУ является ООО «Монотек Строй». «Единый заказчик» заключил с московской компанией договор на 15,6 миллиарда рублей. Официально срок исполнения контракта перенесли на апрель 2027 года.