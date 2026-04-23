Что известно про части, куда Беларусь отправит служить около 10 000 новобранцев

Минобороны Беларуси сказало про отправку призывников на срочную военную службу.

Источник: Комсомольская правда

В стране в четверг, 23 апреля, начинается плановая отправка белорусов, которые призваны на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил. Призыв проводится в соответствии с указом президента Беларуси (подробнее мы писали здесь).

В первый день в войска отправятся примерно 1000 призывников. Они будут направлены в подразделения сил специальных операций, 361 базы охраны и обслуживания, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, Минской военной комендатуры, органов пограничной службы.

Беларусь планирует направить около 10 тысяч человек на комплектование Вооруженных Сил, а также других войск и воинских формирований республики.

«Для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 600 человек», — сообщили в Минобороны.

Церемония принесения военной присяги состоится 23 мая.

