Сотрудники «Россети Центр» рассказали о плюсах работы в сетевой компании

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Ярмарка была организована при поддержке национального проекта «Кадры» и объединила соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности. В ней приняли участие крупнейшие промышленные предприятия, организации здравоохранения, торговли и социальной сферы, агрофирмы и представители малого бизнеса.
Специалисты «Воронежэнерго» познакомили участников мероприятия с вакансиями предприятия, рассказали об условиях труда, мерах социальной поддержки персонала, возможностях реализации профессионального и творческого потенциала, перспективах персонального роста, ответили на вопросы соискателей.
В рамках мероприятия специалисты «Воронежэнерго» подробно рассказали о возможностях трудоустройства для участников Специальной военной операции (СВО). Для этой категории граждан в компании предусмотрены квоты на трудоустройство, профессиональное обучение и переподготовка, а также дополнительные меры социальной поддержки.
Таким образом, компания «Россети Центр» не только поддерживает национальные кадровые инициативы, но и активно способствует социальной адаптации и профессиональному развитию участников СВО, открывая для них новые перспективы на рынке труда.
РЕКЛАМА. ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго».