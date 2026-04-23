Бывшую школу на Кислотных Дачах в Перми готовятся снести

В Перми ищут подрядчика для сноса здания бывшей школы № 88 на улице Можайская, 8. Максимальная стоимость контракта составляет 7,68 млн рублей, информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.
Средняя образовательная школа № 88 была открыта в 1949 году. Образовательное учреждение окончательно реорганизовали и объединили со школой № 131 в 2020 году. В 2009 году бывшая 88-ая школа переехала в здание на улице Пахоменко, 2. Сейчас там располагается второй корпус МАОУ СОШ № 131.
Согласно технической документации, снос здания запланирован на период с 18 мая по 3 июля. Помимо демонтажных работ, подрядчик должен организовать вывоз строительного мусора, а потом выполнить выравнивание территории.