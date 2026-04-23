Адам Кадыров появился в окружении спецназовцев-смертников

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 23 апреля, опубликовал видеоролик, на котором его сын Адам находится в окружении бойцов спецназа, которых его отец назвал «настоящими смертниками», а также рядом с машинами, оснащенными проблесковыми маячками, и турецкими бронеавтомобилями Kirpi. На видео запечатлено построение личного состава спецподразделения.

Кадыров-младший провел для отца экскурсию по салону одного из броневиков, а также проскандировал несколько лозунгов. Все транспортные средства, показанные в ролике, имеют государственные номера с числом 13, которое является любимым у сына главы республики.

— Сразу видно, что перед тобой подразделение, где сочетаются жесткая дисциплина, опыт и полная самоотдача. Именно такие бойцы решают самые сложные задачи и дают результат, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Недавно Кадыров получил от своего подчиненного медаль «За вклад в развитие науки». Награду главе Чечни вручил президент академии наук республики Джамбулат Умаров. Всего у главы семейства Кадыровых более 25 наград. Примерно столько же разных медалей получил его сын Адам.

Биография Адама Кадырова
Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.
