Адам Кадыров появился в окружении спецназовцев-смертников

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 23 апреля, опубликовал видеоролик, на котором его сын Адам находится в окружении бойцов спецназа, которых его отец назвал «настоящими смертниками», а также рядом с машинами, оснащенными проблесковыми маячками, и турецкими бронеавтомобилями Kirpi. На видео запечатлено построение личного состава спецподразделения.
Кадыров-младший провел для отца экскурсию по салону одного из броневиков, а также проскандировал несколько лозунгов. Все транспортные средства, показанные в ролике, имеют государственные номера с числом 13, которое является любимым у сына главы республики.
— Сразу видно, что перед тобой подразделение, где сочетаются жесткая дисциплина, опыт и полная самоотдача. Именно такие бойцы решают самые сложные задачи и дают результат, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Недавно Кадыров получил от своего подчиненного медаль «За вклад в развитие науки». Награду главе Чечни вручил президент академии наук республики Джамбулат Умаров. Всего у главы семейства Кадыровых более 25 наград. Примерно столько же разных медалей получил его сын Адам.