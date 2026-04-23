Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донской зернотрейдер обязали выплатить таможням более 444 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области отказал ростовской компании «Родные поля» в иске к таможенным органам. Экспортер обязан выплатить ростовской и новосибирской таможням 444,6 млн руб. в качестве доначисленной пошлины и пеней. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Источник: Коммерсантъ

Зернотрейдер требовал признать незаконными решения таможни, но суд встал на сторону органов. Как следует из материалов дела, «Родные поля» экспортировали пшеницу по льготной ставке в рамках тарифной квоты, используя лицензию Минпромторга. По ней пошлина составляла 3,4 тыс. руб. за т, а всего было отправлено 53,2 тыс. т зерна в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Однако 26 апреля 2024 года, пока действовала квота, юридическое лицо сменило название с «ТД Риф» на «Родные поля». Погрузка товара на судно была проведена под старым названием, а отправка — уже под новым, 2 мая 2024 года. Компания не переоформила лицензию после переименования и продолжила использовать прежний документ.

По данным Rusprofile.ru, в 2024 году выручка ООО «Родные Поля» составила 98,6 млрд руб., что на 67% ниже уровня 2023 года. Чистая прибыль также сократилась на 77%, до 5,6 млрд руб. При этом компания сохранила первое место по выручке в отрасли по Ростовской области и пятое — по России.

В августе 2025 года новосибирская таможня провела проверку и заключила, что вывоз товара должен был облагаться по базовой, а не льготной ставке. В результате компании доначислили 353,4 млн руб. пошлины и 91,2 млн руб. пеней.

