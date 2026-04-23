Пассажира из Ленинградской области сняли с поезда в Ростове за дебош

На вокзале в Ростове-на-Дону с поезда сняли 54-летнего нарушителя спокойствия из Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Оказалось, инцидент произошел еще на прошлой неделе, 13 апреля. Помощь транспортной полиции потребовалась на маршруте Санкт-Петербург — Адлер. Один из мужчин вел себя шумно и вызывающе поезде, он не реагировал на замечания пассажиров и проводника.
В итоге мужчину забрали в дежурную часть для разбирательства. Потом был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Нарушителю выписали штраф в 500 рублей.
