Министр финансов Красноярского края Бахарь ответил на вопрос о преемнике

Вице-премьер правительства Красноярского края — министр финансов Владимир Бахарь может возглавить Счетную палату региона.

23 апреля в Красноярске на коллегии Министерства финансов вице-премьер правительства края Владимир Бахарь прокомментировал журналистам свое возможное назначение — ранее губернатор Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко выдвинули его кандидатуру на должность руководителя Счетной палаты региона.

— Наверное, у каждого человека в жизни что-то должно происходить. Я не ухожу куда-то далеко. Я остаюсь в финансовой системе и буду уже в рамках нового направления также повышать эффективность, — говорит Бахарь.

Чиновник продолжает возглавлять министерство финансов. Пока неизвестно, кто станет его преемником.

— Это будем обсуждать с губернатором, — добавил вице-премьер.

Владимир Бахарь родился в 1977 году. Он выпускник Красноярского аграрного университета. Работал на различных должностях, в том числе первым заместителем главы Балахтинского района. Министерство финансов возглавил в 2013 году.