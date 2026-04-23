Колоритно и недорого. Пять идей коротких поездок на майские в Пермском крае

Древние храмы с вековой историей — Собор Воскресенья Христова (впервые был возведён в 1750 году), Церковь Преображения Господня, Церковь Всех Святых и Церковь Илии Пророка из Бигичей и другие — открыты для посетителей в будние и выходные дни. Некоторые из них стали символами древней земли. Так, знакомство с городом без собора Воскресения будет неполным. Вековое сооружение находится в сердце города, деля его на две половины. С колокольни священного места открывается потрясающий вид на город.