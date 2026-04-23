Колоритно и недорого. Пять идей коротких поездок на майские в Пермском крае

В этом году россиян ждут рекордно короткие майские выходные. С 1 по 3 мая не работаем по случаю Дня весны и труда, а с 9 по 11 мая — выходные в честь Дня Победы. Трудовые будни, предшествующие выходным — 30 апреля и 8 мая — будут сокращенными.
Лучший способ начать май с новых впечатлений — отправиться в путешествие. В подборке perm.aif.ru бюджетные и небанальные маршруты для тех, кто хочет познакомиться с Пермским краем. Ведь Пермь — это не только знаменитый на весь мир балет и родина «Реальных пацанов», но и удивительная природа глубинки с горными массивами и хвойными лесами, архитектура уютных маленьких городков.
Чтобы добраться до всех предложенных маршрутов, нужно долететь до Перми, либо доехать до города на поезде. Для дальнейшего следования можно воспользоваться маршрутным автобусом, арендованным автомобилем или электричкой.
Проникнуться духом купечества в Кунгуре.
Расстояние от Перми: 89 км.
Как добраться: личный автомобиль, электричка, маршрутный автобус (длительность в пути около двух часов).
Большинство туристов исследуют этот город во время поездки в Кунгурскую ледяную пещеру. С лета 2025 года объект закрыли, однако посетить чайную столицу региона всё же стоит. Ведь Кунгур красив сам по себе, здесь много исторических зданий, помогающих погрузиться в атмосферу прошлого века.
Туристам будет интересно прогуляться по местному «Арбату», посмотреть символ купеческого прошлого — Гостиный двор (ул. Карла Маркса, 2), где раньше шумели ярмарки и базары, а также сфотографироваться с арт-объектом «Пуп Земли» на набережной. В городе множество кафе и ресторанчиков, в том числе, с красивым видом на Сылву.
Популярностью среди туристов пользуются проводимые в городе мастер-классы по лепке из глины, а также выпеканию вязовских пряников, на которые нужно записываться заранее.
Ещё одно место притяжения путешественников — Кунгурский краеведческий и художественный музеи, а также музей истории купечества. В комплексе культурных учреждений корреспонденту perm.aif.ru сообщили, что в майские выходные все филиалы будут ждать гостей с 1 по 3 мая, а также 9 и 10 мая, а 11 и 12 мая в музеях выходные дни.
Попробовать коми-пермяцкую кухню в Кудымкаре.
Расстояние от Перми: около 200 км.
Как добраться: на личном автомобиле или автобусом (время в пути может составить до трёх с половиной часов).
Центр Коми-Пермяцкого округа знаменит своей историей и наследием. Сюда туристы приезжают за настоящим коми-пермяцким колоритом — отведать пирожков с пистиками, познакомиться с местным фольклором и культурой.
Поклонники гастротуризма отмечают заведения с местной кухней — ресторан «Национальный» (ул. Лихачёва, 50), бар «Пермяк» (ул. Калинина, 53а), кафе «Парма» (ул. Максима Горького, 19) и другие. На чём остановить выбор из местной кухни? Конечно, самое популярное — это пирожки и каша из пистиков, а также блюда из белых грибов.
Познакомиться с традициями и историей коми-пермяков можно в этнопарке под открытым небом «Заветный клад». На территории находятся деревянные скульптуры, посвящённые традициям предков коми-пермяков, народу чудь. Каждый объект оснащен табличкой, благодаря которой путники могут изучить культуру народа без помощи экскурсовода. Вход для всех гостей свободный, парк находится в селе Пешнигорт в 4 км от Кудымкара.
Коми-пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького в Кудымкаре — один из старейших театральных коллективов Западного Урала. Он ставит спектакли на русском и коми-пермяцком языках. На майские выходные в афише театра есть несколько спектаклей. Стоимость билетов начинается от 450 рублей.
Чердынь. Отправиться в путешествие к Сердцу Пармы.
Расстояние от Перми: 305 км.
Как добраться: на личном транспорте или маршрутном автобусе (время в дороге составит около пяти с половиной часов).
Несмотря на удаленность от Перми Чердынь привлекает сотни туристов. Ведь княгиня гор — один из древнейших городов Урала, бывшая столица Пермского княжества.
Древние храмы с вековой историей — Собор Воскресенья Христова (впервые был возведён в 1750 году), Церковь Преображения Господня, Церковь Всех Святых и Церковь Илии Пророка из Бигичей и другие — открыты для посетителей в будние и выходные дни. Некоторые из них стали символами древней земли. Так, знакомство с городом без собора Воскресения будет неполным. Вековое сооружение находится в сердце города, деля его на две половины. С колокольни священного места открывается потрясающий вид на город.
Также в Чердыни расположен единственный на Урале музей истории православия — Музей истории веры, а в местном выставочном зале представлена уникальная коллекция деревянной скульптуры, известная как «Пермская деревянная скульптура».
В 30 км от Чердыни, в посёлке Ныроб, находится яма, где томился дядя будущего царя Михаила Федоровича — боярин Михаил Романов.
Путешествие в Чердынь редко ограничивается одним днём из-за удалённости от Перми. Если планируете остаться в городе на ночь, о гостинице стоит позаботиться заранее. Вариантов размещения здесь немного.
Найти счастье в горах в Губахе.
Расстояние от Перми: 202 км.
Как добраться: электричка, маршрутный автобус (время в пути составит до четырёх часов), личный автомобиль.
Губаха — не только про лыжи и сноуборд. Этот уральский город интересен и в тёплое время суток. Ведь вблизи Губахи множество природных памятников, а также интересные объекты истории.
Знакомство с городом можно начать на горе Крестовой, что расположена на северной вершине Уральского хребта Рудянский спой. От сюда открываются масштабные виды на Урал с высоты. Ещё одно чудо природы — Каменный город. Он находится в 29 км от Губахи, вблизи посёлка Шумихинский. Каменный город представляет собой скальные массивы, получившие названия Черепаха, Тюлень, Крыса за сходство с животными. На прогулку здесь смело можно закладывать несколько часов, ведь лишь от места стоянки автомобилей до первых скал около 2 км.
Любителям загадочного и мистического придётся по вкусу призрачная часть — Верхняя Губаха. Когда-то здесь кипела жизнь, но вредные выбросы заставили жителей переселиться. Сегодня атмосферные руины, где остановилось время, доступны для туристов. Почувствовать себя частью истории поможет площадка с декорациями к фильму «Сердце Пармы». Амбар, часовня, крепость и конюшня — всё здесь, как на экране.
Закончить знакомство с городом рекомендуем посещением местных музеев — Историко-краеведческого и музея Кизеловского угольного бассейна, центральной темой которых является угольная тема, ведь город связан с добычей угля. В музее КУБа сообщили, что учреждение работает 1 и 9 мая с 10.00 до 17.00. А 2,3, 10 и 11 мая — выходные дни.
Отведать чая из Суксунских самоваров.
Расстояние от Перми: 135 км.
Как добраться: на личном транспорте или на маршрутном автобусе (время в пути составит около двух часов).
Посёлок Суксун в Прикамье — родина самоваров. Их производство началось здесь раньше, чем в Туле, а первое документальное упоминание о самоваре относится к 1740 году. Не удивительно, что в городе расположен памятник самовару высотой три метра по ул. Кирова, 45а. Его установили в честь юбилея посёлка и 260-летия производства местных самоваров.
Познакомиться с историей города можно в Музее суксунского самоварного промысла. Записываться на экскурсию нужно заранее, а на майские праздники музей работает с 1 по 4 и с 6 по 11 мая. Есть коллекция самоваров и в Суксунском краеведческом музее.
Посещение Суксуна невозможно представить без визита к его знаменитому водному чуду — водопаду Плакун. Это уникальный гидрогеологический объект, который имеет статус природного памятника регионального масштаба. Несмотря на высоту в семь метров, что значительно скромнее южных аналогов, водопад занимает почетное второе место по величине в регионе, уступая лишь Жигалану на плато Кваркуш.
Особенность Плакуна в том, что его питание осуществляется из многочисленных родниковых источников, бьющих прямо с вершины горы. Поблизости расположен живописный подвесной мост, перекинутый через реку. На нём многочисленные туристы делают красивые фотоснимки с прекрасным видом.
Для поклонников гастротуризма рядом с Суксуном расположен посёлок Ключи, который славится своими форелевыми хозяйствами. За отдельную плату на них можно порыбачить или отведать рыбных блюд. А в 4 км от Суксуна расположен Вакутин (Серый) камень, с которого открывается красивый вид на окресности.