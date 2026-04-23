Команда Восточного округа стала второй в России по дрон ориентированию

Это поможет бойцам в реальных боевых условиях.

Источник: Хабаровский край сегодня

Команда Восточного военного округа заняла второе место среди военных округов в Чемпионате Вооруженных сил РФ по военно-спортивному многоборью, в частности, ориентировании на местности с поддержкой беспилотных летательных аппаратов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Чемпионат проходил в Свердловской области.

Современный военно-прикладной формат состязаний был направлен на подготовку операторов дронов и отработку навыков ведения разведки с применением новейших технологий.

В программу чемпионата вошли несколько ключевых дисциплин: техника пилотирования дронов в различных условиях, поиск целей с воздуха с последующей передачей координат, а также скоростное управление FPV-дронами с выполнением задач по поражению объектов.

Команда Восточного военного округа по итогам чемпионата поднялась на вторую ступень пьедестала, продемонстрировав слаженную работу расчетов и высокий уровень владения техникой.

Соревнования такого уровня способствуют подготовке профессиональных кадров для Войск беспилотных систем Вооруженных Сил РФ и позволяют совершенствовать методы применения разведывательных и ударных дронов в боевых условиях.