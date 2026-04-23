В Комсомольске-на-Амуре ревнивец украл мотоцикл у соперника

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мотоцикла у соперника в личных отношениях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре, в отдел полиции № 3 обратился 18-летний владелец кроссового мотоцикла. Он сообщил, что оставил транспорт на первом этаже общежития, откуда тот был похищен. Мотоцикл заводился без ключа и не имел противоугонных устройств. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — ранее не судимого 20-летнего жителя города. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу из ревности: узнав, что его девушка ушла к другому, он решил причинить сопернику моральный и материальный вред. Выяснив адрес и наличие у того мотоцикла, фигурант ночью проник в общежитие и с помощью приятеля, не посвящённого в истинные планы, выкатил байк на улицу. Затем злоумышленник катался на нём по городу вместе с другом, после чего бросил в одном из дворов.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Помогавший ему молодой человек допрошен в качестве свидетеля. Потерпевший самостоятельно обнаружил похищенный мотоцикл.
