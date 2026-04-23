В Комсомольске-на-Амуре ревнивец украл мотоцикл у соперника

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — ранее не судимого 20-летнего жителя города. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу из ревности: узнав, что его девушка ушла к другому, он решил причинить сопернику моральный и материальный вред. Выяснив адрес и наличие у того мотоцикла, фигурант ночью проник в общежитие и с помощью приятеля, не посвящённого в истинные планы, выкатил байк на улицу. Затем злоумышленник катался на нём по городу вместе с другом, после чего бросил в одном из дворов.