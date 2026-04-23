25 апреля жителей Башкирии ждут на всероссийском субботнике

Башкирия 25 апреля присоединится к Всероссийскому субботнику, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Источник: Башинформ

В порядок приведут созданные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» территории, а также пространства, благоустроенные ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Участники субботника займутся уборкой придомовых территорий и общественных зон, высадкой цветов и деревьев, приведением в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраской лавочек, цоколей и ограждений. Кроме того, запланированы мастер-классы, спортивные состязания и лекции», — рассказали в министерстве ЖКХ Башкирии.

Также во время субботника все желающие смогут присоединиться к Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2027 году.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал субботник 25 апреля, сообщал Башинформ.

«25 апреля просьба организовать очередной масштабный субботник, информировать население. Пожалуйста, коллеги, выходим, чистим убираем, чтобы все чисто у нас было», — дал указания Радий Хабиров.

Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.