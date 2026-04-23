Калининградская федерация флаинг диска стала партнёром нацпроектов России

Калининградская региональная федерация флаинг диска стала лауреатом федеральной премии «Наш вклад» (отмечает вклад бизнеса и.

Источник: KaliningradToday

общественности в достижение целей нацпроектов). Организация получила статус «Партнёр национальных проектов России» за проект «Диск-гольф в парке».

Диск-гольф — игра, в которой участники проходят дистанцию, стараясь попасть летающим диском в специальные корзины. Она доступна практически для всех независимо от возраста, занятия проводятся на свежем воздухе. Предусмотрены адаптированные форматы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С 2023 года команда проекта организует мастер-классы, устанавливает стационарные корзины в парках и разрабатывает игровые схемы для разных категорий участников. Сейчас «Диск-гольф в парке» охватывает пять городов Калининградской области. По данным организаторов, уже тысяча человек прошли обучение и получили навыки для самостоятельных занятий.

В этом году на соискание статуса поступило 792 заявки из всех регионов страны. Экспертный отбор прошли 644 проекта от 362 организаций — бизнеса и НКО. С 2021 года количество участников премии и проектов-финалистов увеличилось в четыре раза. Оператор — АНО «Национальные приоритеты».