Калининградская федерация флаинг диска стала партнёром нацпроектов России

С 2023 года команда проекта организует мастер-классы, устанавливает стационарные корзины в парках и разрабатывает игровые схемы для разных категорий участников. Сейчас «Диск-гольф в парке» охватывает пять городов Калининградской области. По данным организаторов, уже тысяча человек прошли обучение и получили навыки для самостоятельных занятий.