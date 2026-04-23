Калининградские таможенники провели профориентацию для кадетов: игра «Можно-нельзя» и рассказ о собаках-кинологах

В. Чебнёва. Кадеты пообщались с действующими сотрудниками ведомства и узнали о таможенной службе изнутри.
Председатель Молодёжного совета Ангелина Гаенко рассказала ребятам об особенностях расположения Калининградской области и соседних странах, о задачах таможенников и самых необычных находках в багаже пассажиров. Затем школьники сыграли в игру «Можно-нельзя»: обсуждали, какие предметы разрешено вывозить из региона, а какие запрещено, и аргументировали ответы.
Гаенко поделилась личным опытом: в 2024 году она с красным дипломом окончила Западный филиал РАНХиГС по специальности «Таможенное дело». «Служба в таможне — это не только регламенты и форма, но и драйв, дружба, волонтёрство и гордость за общее дело», — отметила она. Школьники узнали о структуре ведомства и направлениях: от работы на таможенных постах до службы в правоохранительном и экономическом блоках, тыловой и информационно-технической службах, специальном отряде быстрого реагирования, морском и авиационном отделах.
Затем выступила заместитель начальника кинологического отдела таможни Елена Обоймова. Она рассказала о четвероногих помощниках — поисковиках, спасателях, реабилитологах, караульных, которые охраняют порядок и безопасность. Особое внимание кинолог уделила вкладу животных в Великую Отечественную войну: собаки обезвреживали мины, служили связистами, разведчиками и санитарами. Обоймова также объяснила, какие задачи выполняют «хвостатые» инспекторы таможни сегодня.