Калининградские таможенники провели профориентацию для кадетов: игра «Можно-нельзя» и рассказ о собаках-кинологах

Гаенко поделилась личным опытом: в 2024 году она с красным дипломом окончила Западный филиал РАНХиГС по специальности «Таможенное дело». «Служба в таможне — это не только регламенты и форма, но и драйв, дружба, волонтёрство и гордость за общее дело», — отметила она. Школьники узнали о структуре ведомства и направлениях: от работы на таможенных постах до службы в правоохранительном и экономическом блоках, тыловой и информационно-технической службах, специальном отряде быстрого реагирования, морском и авиационном отделах.