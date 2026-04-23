За 10 лет производство воды в Калининградской области выросло в 2,6 раза — до 269 млн полулитров

газированной воды составил 269,1 млн полулитров — это в 2,6 раза больше, чем десятью годами ранее, и на 15,5% больше, чем в 2024 году.
После трёхлетнего спада (2019−2021) рост производства начался в 2022 году, а особенно заметным стал в 2023-м: объёмы увеличились на 79,7% по сравнению с 2022 годом. В 2025 году прирост составил 1,4% к уровню 2024 года. Природная минералка занимает меньшую часть от всего объёма производимой в регионе воды.
Схожая динамика и с питьевой и газированной водой: в 2023 году рост к 2022-му — 59,5%, в 2025-м к 2024-му — 24,5%.
Литр минеральной воды в Калининградской области в марте 2026 года стоил 76,18 рубля. Это ниже среднероссийской цены (83,49 рубля). Самый дешёвый литр — в Чеченской Республике (30,06 ₽), затем следуют Адыгея (40,46 ₽), Омская область (42,09 ₽), Липецкая область (48,46 ₽), Чувашия (49,32 ₽). Дороже всего минералка на Чукотке (310,15 ₽), в Якутии (232,48 ₽), Магаданской области (184,52 ₽), Республике Алтай (158,85 ₽) и Северной Осетии — Алании (114,97 ₽). В Ставропольском крае, где находятся главные бальнеологические курорты страны, литр минеральной воды в марте стоил 108,88 рубля.