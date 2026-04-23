Хакеры взломали телефон председателя бундестага Германии

Мошенники взломали мессенджер в телефоне председателя бундестага Юлии Клекнер, передает Politico со ссылкой Der Spiegel.
Клекнер стала одной из жертв кибератаки с использованием метода фишинга. Она состояла в групповом чате с членами совета Христианско-демократический союза Германии (ХДС). В этом чате также состоит канцлер Фридрих Мерц, однако, по информации внутренней разведки страны, доказательств взлома его телефона обнаружено не было.
Фишинг (англ. phishing, от phone phreaking — «взлом телефонных автоматов» и fishing — «рыбная ловля») — вид интернет-мошенничества, который используется, чтобы получить идентификационные данные пользователей. Он применяется для кражи паролей, номеров карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации.
Der Spiegel отметил, что от мошеннической атаки пострадал еще как минимум один депутат от ХДС.
В начале апреля Politico сообщало о череде хакерских атак на устройства официальных лиц Евросоюза. Еврокомиссия распорядилась закрыть корпоративные чаты в мессенджере Signal (заблокирован в России) и призвала не использовать его для работы.
