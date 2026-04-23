Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры взломали телефон председателя бундестага Германии

Источник: РБК

Мошенники взломали мессенджер в телефоне председателя бундестага Юлии Клекнер, передает Politico со ссылкой Der Spiegel.

Клекнер стала одной из жертв кибератаки с использованием метода фишинга. Она состояла в групповом чате с членами совета Христианско-демократический союза Германии (ХДС). В этом чате также состоит канцлер Фридрих Мерц, однако, по информации внутренней разведки страны, доказательств взлома его телефона обнаружено не было.

Фишинг (англ. phishing, от phone phreaking — «взлом телефонных автоматов» и fishing — «рыбная ловля») — вид интернет-мошенничества, который используется, чтобы получить идентификационные данные пользователей. Он применяется для кражи паролей, номеров карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации.

Der Spiegel отметил, что от мошеннической атаки пострадал еще как минимум один депутат от ХДС.

В начале апреля Politico сообщало о череде хакерских атак на устройства официальных лиц Евросоюза. Еврокомиссия распорядилась закрыть корпоративные чаты в мессенджере Signal (заблокирован в России) и призвала не использовать его для работы.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше