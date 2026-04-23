Когда выгоднее всего покупать облигации

На Радио РБК Артем Тузов из Первоуральскбанка назвал лучшее время года для покупки облигаций и риски, связанные с ожиданиями по ключевой ставке.

Источник: РБК

В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке 24 апреля облигации показали рост по телу. Это может быть связано с ожиданиями участников рынка по снижению ключевой ставки на 100 б.п., до 14%, объяснил директор департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка Артем Тузов на Радио РБК. Для держателей облигаций это плохой знак: если ожидания не реализуются, бумаги упадут в цене.

У российского инвестора есть два лучших периода для приобретения облигаций — перед Новым годом и майскими праздниками. «Прямо во время праздников торги идут. Продавцов мало, покупателей много, и на облигациях появляется такой рост, который можно либо забрать, либо его почувствовать», — рассказал эксперт.

Валютные облигации остаются актуальным инструментом диверсификации, но в то же время их стоимость падала на фоне недавнего ослабления рубля.