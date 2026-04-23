Когда выгоднее всего покупать облигации

В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке 24 апреля облигации показали рост по телу. Это может быть связано с ожиданиями участников рынка по снижению ключевой ставки на 100 б.п., до 14%, объяснил директор департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка Артем Тузов на Радио РБК. Для держателей облигаций это плохой знак: если ожидания не реализуются, бумаги упадут в цене.