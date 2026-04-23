Сдвоенная «Ласточка» свяжет Нижний Новгород и Москву в майские праздники

Добраться из Нижнего Новгорода в Москву и обратно в майские праздники станет проще — на линию выйдет сдвоенный состав поезда № 723 «Ласточка». В Горьковской железной дороге уточнили, что поезд будет курсировать в несколько дат.
Так, 1 мая «Ласточка» отправится из Нижнего Новгорода в 04:32 и прибудет в Москву в 09:09. Обратный рейс назначен на 3 мая: из столицы состав уйдет в 21:15, а в Нижнем Новгороде окажется уже в 01:20 следующего дня.
Сдвоенный состав успеет поработать на линии и в другие даты. Напомним, что 30 апреля он проследует из Москвы в Нижний Новгород с отправлением в 21:15 и прибытием в 01:15, а 4 мая снова отправится из Нижнего в столицу в 04:51 с прибытием в 09:09.
Кстати, пассажиры этого поезда смогут протестировать сервис, который позволяет подтверждать личность без предъявления бумажных документов. Воспользоваться такой идентификацией могут только совершеннолетние путешественники, которые при покупке билета указали данные действующего паспорта и дали согласие на доступ РЖД к биометрии. Также для этого необходимо иметь регистрацию в Единой биометрической системе и на портале Госуслуг.