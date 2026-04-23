Кому из омичей положена новая семейная выплата с 1 июня

Ежегодная семейная выплата — это новая мера социальной поддержки семей с небольшими доходами, которые воспитывают двоих или более детей — граждан РФ — до 18 лет, или же до 23 лет при их очном обучении. Право на получение льготы имеют семьи, где размер среднедушевого дохода семьи не превысил 1,5 региональных прожиточных минимума на душу населения в 2025 году (в Омской области — 23 142 рубля).