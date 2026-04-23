Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому из омичей положена новая семейная выплата с 1 июня

В Омском отделении Социального фонда РФ рассказали в четверг, 23 апреля 2026 года, кто имеет право на получение новой семейной выплаты, которая вводится с 1 июня 2026 года.

Источник: Reuters

Ежегодная семейная выплата — это новая мера социальной поддержки семей с небольшими доходами, которые воспитывают двоих или более детей — граждан РФ — до 18 лет, или же до 23 лет при их очном обучении. Право на получение льготы имеют семьи, где размер среднедушевого дохода семьи не превысил 1,5 региональных прожиточных минимума на душу населения в 2025 году (в Омской области — 23 142 рубля).

Как отметили в Соцфонде, при назначении будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи.

Выплату сможет оформить каждый из работающих родителей, с доходов которых в году, предшествующем году обращения, уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Не смогут оформить выплату в том числе:

— лица, не имевшие в расчетном периоде доходов, облагаемых НДФЛ. В частности, если единственным доходом был доход от самозанятости или от предпринимательской деятельности на специальных налоговых режимах без уплаты НДФЛ;

— должники по алиментам;

— лишенные родительских прав или ограниченные в них.

Заявление о назначении можно будет подать в период с 1 июня по 30 сентября 2026 года.