Молодежь Красноярского края сможет отправиться в путешествия по России

Жители Красноярского края смогут принять участие во Всероссийском проекте «Знать. Любить. Гордиться!», который запускается в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К участию приглашают детей, молодежь и семьи из всех регионов страны. Программа состоит из нескольких этапов. Сначала участники изучат свой регион, выполнят задания, пройдут викторины и попробуют себя в роли блогеров. Затем они перейдут к окружному этапу, где создадут тематические материалы и сообщества, а в финале участникам предстоит разработать собственные туристические маршруты. Темы проекта охватывают разные направления — от природы и гастрономии до истории, традиций и промышленности. Победителей и финалистов определят в августе 2026 года. Лучшие участники получат сертификаты на путешествия по стране, среди направлений — Камчатка, плато Путорана, национальный парк «Земля Леопарда» и другие места России. Финалисты отправятся в поездки по своему федеральному округу. Предрегистрация уже открыта, основной этап регистрации стартует 18 мая. Напомним, что в Красноярском крае пять проектов получили более 8,8 млн рублей грантовой поддержки.