В СКР заинтересовались делом направленного на лечение борского экс-депутата

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о хищении 30 млн руб. из-за незаконного подключения к электросетям в Нижегородской области, сообщили в ведомстве. Фигурантом по делу о незаконной майнинговой ферме проходит бывший член совета депутатов городского округа Бор, его освободили от уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, направив на принудительное лечение в амбулаторных условиях.