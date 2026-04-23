Как книги становятся частью жилой среды и что предлагают читать жильцам

В программе «Библиотека РБК» на Радио РБК коммерческий директор Dar Анна Усатова рассказала, как девелоперы формируют книжные фонды в жилых проектах и какую литературу предлагают жителям.

Источник: РБК

Коммерческий директор девелопера Dar Анна Усатова рассказала Радио РБК, что книжные фонды разрабатываются как часть концепции жилых проектов. Так, в проекте «Ракурс» библиотека строится вокруг идеи «фундамента знаний», а основу подборки составляет научно-популярная литература. Одной из книг она назвала работу нейробиолога Роберта Сапольски «Все решено: Жизнь без свободы воли», посвященную вопросам свободы воли и детерминизма.

Как отметила Усатова, для девелопера важна не только архитектура, но и среда, которая формирует взгляды и поведение человека: «В наших силах создавать такую среду, которая будет предопределять жизнь людей — их ценности и поведение, но в позитивном ключе». Подбор литературы становится частью этой среды, дополняя идею проектов и задавая интеллектуальный контекст для их жителей.

