В России нашли способ управлять свойствами материала в процессе наплавки

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали метод регулирования технологии послойного создания металлических деталей. Для этого они используют электрическую дугу в качестве источника нагрева, сообщили в пресс-службе вуза.
«Это позволит управлять химическим составом материала в процессе наплавки и подбирать необходимые свойства — от прочности до коррозионной стойкости», — сказали в университете.
Материалы с возможностью изменения свойств нужны в современном легком и тяжелом машиностроении, энергетике и медицине, в том числе для изготовления протезов. Как отмечают в вузе, в последние годы активно развиваются аддитивные технологии, в частности, дуговое аддитивное производство (WAAM, Wire Arc Additive Manufacturing). Особый интерес вызывает использование двойной подачи проволоки, позволяющей формировать многокомпонентные и градиентные структуры.
Как рассказал руководитель молодежной лаборатории реверс-инжиниринга и прототипирования НГТУ Алексей Алимов, для определения оптимальных параметров наплавки был выбран экспериментальный подход. «В результате наплавки был получен однородный по внешнему виду валик, состоящий из слоев разнородных сталей с переходным слоем между ними», — цитирует Алимова пресс-служба.
В дальнейшем планируется ряд экспериментов, которые позволят выбрать оптимальный режим наплавки. Первым критерием отбора будет являться отсутствие дефектов в наплавленных слоях. Для образцов, полученных по выбранным таким образом режимам, будут проводиться микроструктурные исследования, в том числе исследования формирующегося переходного слоя.
«Мы сможем прогнозировать состав материала в ходе наплавки и за счет регулирования параметров наплавления — предвидеть и ликвидировать возможные дефекты. В будущем метод эмпирического регулирования технологии послойного создания металлических деталей позволит делать наплавку из двух, трех и даже четырех проволок», — отметил Алимов.