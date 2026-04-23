10,5 млн рублей выделили на затопленные зоны в Нижегородской области

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области инициировало процедуру выбора подрядчика для разработки рекомендаций по определению границ зон, подверженных затоплению и подтоплению. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.
Максимальная сумма контракта установлена в размере 10,5 миллионов рублей. Проект будет реализован на территории городского округа Выкса, а также Семеновского и Уренского муниципальных районов. В объем работ войдут анализ гидрологических условий водоемов, обследование территорий, подверженных риску затопления, а также проведение необходимых инженерных изысканий и расчетных операций.
По результатам будет подготовлен пакет предложений для установления или изменения границ указанных зон, а также сформированы данные для внесения в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.
Подготовленные материалы подлежат согласованию с местными органами власти, региональным управлением МЧС, нижегородским филиалом ППК «Роскадастр» и Приволжским межрегиональным территориальным управлением Росгидромета.
Общая протяженность исследуемых участков предполагается около 96 километров. Проект будет выполнен в две очереди. Первая, охватывающая городскую зону Выксы, ожидается к завершению к 30 ноября 2026 года, с бюджетом в 4,5 миллиона рублей. Вторая очередь, включающая Семеновский и Уренский округа, запланирована к исполнению до 30 ноября 2027 года, ее стоимость оценивается в 6 миллионов рублей.
