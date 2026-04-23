10,5 млн рублей выделили на затопленные зоны в Нижегородской области

Общая протяженность исследуемых участков предполагается около 96 километров. Проект будет выполнен в две очереди. Первая, охватывающая городскую зону Выксы, ожидается к завершению к 30 ноября 2026 года, с бюджетом в 4,5 миллиона рублей. Вторая очередь, включающая Семеновский и Уренский округа, запланирована к исполнению до 30 ноября 2027 года, ее стоимость оценивается в 6 миллионов рублей.