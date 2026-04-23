Блогер Бодровская вступилась за волгоградцев без интернета

Волгоградский блогер Злата Бодровская обратилась к администрации Краснооктябрьского района. Девушка требует, чтобы ей назвали имя чиновника, к которому она и другие жители поселка Солнечный могли бы обратиться по поводу сложившейся там ситуации.
Волгоградка поясняет: без интернета в поселке обходились полтора месяца до Нового года. После его на несколько дней дали. Однако затем вновь отключили. Обращения к провайдеру ничего не дают: компания отказывается направлять своего сотрудника туда, где перекопаны все дороги.
«В какие бы организации мы не обращались, никто не знает, кто это раскопал. Никаких работ на протяжении пары последних месяцев мы не видели. К кому мне обратиться? Что мне, обычному человеку, нужно сделать?», — задает вопросы блогер.
Местные жители поддерживают горожанку: «Злата — наш депутат», — и уверяют, что, если она будет баллотироваться в гордуму, отдадут за нее свои голоса, потому что действующие избранники, которые должны представлять их интересы, бездействуют и ничего не делают, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Между тем, в Краснооктябрьском районе проблемы не только с интернетом, но и с энергоснабжением: напряжение постоянно скачет, техника уже не выносит таких перепадов и выходит из строя, жалуются горожане. Решать вопрос каждый вынужден самостоятельно, приобретая дорогостоящие приборы.
Ранее администрация Волгограда сообщала, что к поселку Солнечному подвели воду и канализацию в канун нового, 2026 года.