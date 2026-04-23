Мужской декрет в Волгограде: 47% мужчин готовы уйти в отпуск за жену

В Волгограде сервис SuperJob опросил работающих женатых мужчин, которые планируют детей, и местных работодателей. Тема — отношение к мужскому декрету. Мнения разделились почти поровну.
Из опрошенных волгоградцев 29% полностью готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Еще 18% скорее согласны на такой шаг. Итого 47% мужчин положительно смотрят на эту возможность.
При этом 30% категорически против, а 23% скорее не пошли бы в декрет. Суммарно негативных ответов — 53%.Со стороны работодателей картина тоже показательная. За последний год случаи, когда мужчины уходили в отпуск по уходу за ребенком, фиксировались только в 14% компаний Волгограда.
Так что, несмотря на растущую открытость к обсуждению темы, на практике мужской декрет в регионе пока остается редкостью.
Ранее сообщалось, что каждый второй волгоградец ищет подработку.