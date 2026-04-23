Книга о переводчице Лунгиной стала частью концепции жилого проекта

В проекте «Дом на Часовой» в Москве библиотека строится вокруг идеи уважения к жизненному пути человека, рассказала Радио РБК коммерческий директор девелопера Dar Анна Усатова. Подборка формируется как собрание «вневременных» книг — текстов, которые, по замыслу девелопера и партнеров, должны оставаться актуальными вне зависимости от эпохи. Такой подход дополняет концепцию проекта, который внутри компании называют «домом замечательных людей».
Одной из ключевых книг стала работа Олега Дормана «Подстрочник» — рассказ о жизни переводчицы Лилианны Лунгиной. Через личную историю героини раскрывается культурный и общественный контекст XX века, включая судьбы ее современников. Как отмечает Усатова, именно такие тексты отражают главную идею проекта — интерес к человеку, его опыту и среде, в которой он живет.
В других проектах девелопера подход к формированию библиотек может отличаться. Например, в «Ракурсе» акцент сделан на научно-популярной литературе и идее формирования среды через знания.
Реклама, ООО «СЗ АРТСТРОЙ», erid:2SDnjeFdeFC.