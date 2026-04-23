24 апреля «Диктант Победы» в Красноярском крае напишут на 700 площадках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 апреля Красноярский край присоединится к Международной патриотической акции «Диктант Победы».
В этом году откроется более 700 площадок по всему региону. Они будут работать в школах, библиотеках, музеях, учреждениях культуры. Организаторы готовят и уникальные площадки.
Диктант начнётся в 16:00 одновременно во всех регионах страны. Участники получат 25 вопросов и 45 минут на ответы. Победители смогут выиграть поездку на Парад Победы на Красной площади в Москве. Также будет возможность пройти диктант онлайн на сайте проекта.
Восьмой «Диктант Победы» проведут с учётом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания войдут вопросы, посвящённые советским военачальникам, а также юбилейным датам 2026 года. Отдельный блок — о тематике СВО.
Для подготовки к «Диктанту Победы» любой может воспользоваться помощью нейросети «Наша правда». Цифровой помощник создан на сайте международной исторической акции диктантпобеды.рф.
Полный список площадок доступен на сайте акции: диктантпобеды.рф.
В 2025 году акция «Диктант Победы» объединила 2,75 миллиона участников. К тестированию присоединились 97 стран, более 21 тысячи иностранных участников написали тест за рубежом.
Площадки «Диктанта Победы» в Красноярске:
1. Национальный парк «Красноярские Столбы» (ул. Свердловская, 273/2). Начало работы в 15:00. Контакты: 8−923−302−81−35, Марина Щербакова.
2. Музей «Мемориал Победы» (ул. Дудинская, 2а). Начало работы в 15:30. Перед диктантом — возложение цветов к Вечному огню. Контакты: 8−999−446−76−05, Иван Кунчевский.
3. Красноярская железная дорога (ул. 30 Июля, 1). Начало работы на вокзале в 15:30. Также диктант напишут в пригородной электричке до Дивногорска. Отправление в 16:20 с первого пути, первого перрона (ближайший к вокзалу, вход через пригородный зал). Контакты: 8−908−222−65−50, Степан Алексеенко.
4. Национальный центр «Россия» в Красноярске (ул. Дубровинского, 1ж, зона «Россия»). Начало работы в 15:30. Контакты: 8−902−913−29−30, Анна Бакулина.
