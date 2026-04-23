Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Культуры в Нижнем Новгороде

Информация появилась на сайте городской администрации.

Источник: Время

Архитектурно-художественную концепцию утвердили для улицы Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Как говорится в приложении к документу, анализ существующей ситуации выявил неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления рассматриваемых в концепции территорий.

«Значительная часть конструкций устарела и обветшала, кроме того, большое количество конструкций выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий», — говорится в документе.

Целью разработки архитектурно-художественной концепции является: формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды, повышение ее качества и художественно-эстетических характеристик, а также упорядочение размещения информационных конструкций.

Для уменьшения визуального шума на улице вводятся ограничения по цветовому решению информационных конструкций. Цветовая гамма должна быть единой в пределах фасадов одного здания и соответствовать его колористическому решению.

Есть и требования к входным группам и оконным проемам: необходимо использовать один тип дверей в рамках одного фасада здания. Входные двери должны сочетаться по стилю с окнами фасадами, на котором организовывается входная группа. Запрещается менять размер и конфигурацию оконных проемов, рисунок оконных рам, закрывать оконные проемы, размещать рекламные конструкции.

Напомним, ранее стартовало голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2027 году.