Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Культуры в Нижнем Новгороде

Архитектурно-художественную концепцию утвердили для улицы Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Как говорится в приложении к документу, анализ существующей ситуации выявил неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления рассматриваемых в концепции территорий.
«Значительная часть конструкций устарела и обветшала, кроме того, большое количество конструкций выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий», — говорится в документе.
Целью разработки архитектурно-художественной концепции является: формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды, повышение ее качества и художественно-эстетических характеристик, а также упорядочение размещения информационных конструкций.
Для уменьшения визуального шума на улице вводятся ограничения по цветовому решению информационных конструкций. Цветовая гамма должна быть единой в пределах фасадов одного здания и соответствовать его колористическому решению.
Есть и требования к входным группам и оконным проемам: необходимо использовать один тип дверей в рамках одного фасада здания. Входные двери должны сочетаться по стилю с окнами фасадами, на котором организовывается входная группа. Запрещается менять размер и конфигурацию оконных проемов, рисунок оконных рам, закрывать оконные проемы, размещать рекламные конструкции.
