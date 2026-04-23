В Ростовской области признали нехватку врачей и водителей скорых

Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как.

Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская сообщила о дефиците медицинских кадров в регионе. Как передает Привет-Ростов, особенно сильно это ощущается в отдаленных районах области.

Ростовчане неделями не могут записаться на прием к врачам. В больницах наблюдается нехватка анестезиологов-реаниматологов, патологоанатомов, травматологов, неврологов и специалистов скорой помощи, в том числе водителей реанимобилей.

Власти региона отмечают в регионе отток квалифицированных кадров, увеличение возраста персонала и серьезную кадровую диспропорцию между городскими и сельскими учреждениями.