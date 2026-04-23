23 апреля выжигания травы проведут в восьми муниципалитетах Ростовской области

Сегодня, 23 апреля, в Ростовской области проведут 18 выжиганий сухой растительности. Работы запланировали в восьми муниципалитетах, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Выжигание травы и другой растительности нужно для предупреждения природных пожаров. Подобные мероприятия плановые, их обычно выполняют под контролем пожарных.
Добавим, за сутки 22 апреля в Ростовской области произошло семь техногенных пожаров, спасли одного человека. Также помощь потребовалась при ликвидации последствий двух ДТП. Всего на местах происшествий от МЧС задействовали 68 человек и 17 единиц техники.
