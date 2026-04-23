23 апреля выжигания травы проведут в восьми муниципалитетах Ростовской области

Добавим, за сутки 22 апреля в Ростовской области произошло семь техногенных пожаров, спасли одного человека. Также помощь потребовалась при ликвидации последствий двух ДТП. Всего на местах происшествий от МЧС задействовали 68 человек и 17 единиц техники.